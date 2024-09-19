«От Катманду до Наполеона»: Лидер «Крематория» о байкерах, театре и кино
Армен Григорян рассказал в эфире НСН о знакомстве с режиссером «Красного призрака», объяснил трансформацию Снежка и Наполеона, и раскрыл истоки любви к байкерской романтике.
Музыка: Байкеры и «Крематорий International»
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью НСН рассказал о дружбе с байкерами и киноколлаборациях, а также раскрыл секреты балета «Грёзы скотного двора».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.
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В их числе московский концерт Сергея Галанина и выступление Александра Пушного в Санкт-Петербурге. Фанатов из города на Неве также порадуют «Ундервуд», Lascala и «План Ломоносова», а эпицентр рок-н-ролльной жизни переместится в выходные в Сибирь и на Дальний Восток.
Вячеслав Бутусов выступит в Чите, «Ария» – в Барнауле, Новосибирске и Томске, «Эпидемия» покажет «Эльфийскую рукопись» в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске, ну а в Москве 21 сентября будет праздник байкеров - «Московский мотофестиваль» станет официальным закрытием мотосезона.
Армен Григорян рассказал НСН о дружбе с байкерами и выступлениях на их фестивалях.
«Любовь эта возникла еще как только "Крематорий" сделал свои первые шаги в музыке. Потому что наши друзья, они были тогда металлистами, потом они стали байкерами, они охраняли наши концерты. И вообще мне нравится вот эта такая романтическая история, которая объединяет всех байкеров страны. И мы с большим удовольствием и со скидками играем на их фестивалях. Думаю, что первый, наверное, фестиваль как раз был с «Ночными волками». Мы выросли с Егором Зайцевым и с "Хирургом" - Сашкой Залдостановым в одном районе, в Катманду нашем родном. И эта история продолжается. Однажды на одном байк-шоу где-то в полях меня Сашка прокатил на мотоцикле с коляской. Я, естественно, сел в коляску, по ухабам проехался и после этого что-то как-то тяга к мотоциклу прошла, каждый должен занимать свою нишу - мы будем на сцене, а ребята будут на мотоциклах», - поделил роли музыкант.
Концертный тур «Крематория» начнется ровно через месяц, 19 октября. Подводя итоги предыдущего сезона, Григорян отметил «иностранный» альбом группы The Big One.
«Мы сейчас работаем вахтовым методом. Как правило, у нас два месяца концертов осенью-зимой и несколько месяцев весной-летом. Все остальное время - это студийная работа, причем из разных стран. Мы сейчас научились работать с музыкантами удаленно. Результаты в этом году были в виде нескольких синглов, также мы доделали иностранный альбом The Big One. С ним мы работали два года, там задействовано очень много иностранных артистов. Работать с ними доставило мне огромное удовольствие. Там есть песни на французском, итальянском, английском и даже китайском языках, это, можно сказать, "Крематорий International"», - рассказал музыкант.
Театр: Вадик, Снежок и Наполеон
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Один день из смерти Вадика Беляева…» с участием «Квартета И» (ДК им. Зуева) и «Мастер и Маргарита» в МХАТе имени Горького.
Театралы Петербурга выбрали в выходные «Материнское сердце» в БДТ, а также спектакль с оригинальным названием «Двое в лифте, не считая текилы».
В Ульяновске увидят Виктора Сухорукова и его «Счастливые дни», ну а Армен Григорян рассказал про удивительную постановку - одноактный балет по мотивам «Скотного двора» Джорджа Оруэлла.
«Мы назвали это произведение: "Грёзы скотного двора". Я оттуда убрал всё, что может намекнуть на политику, и оставил вот этот любовный треугольник, в котором участвуют лошадка Молли, Наполеон, соответственно, и свинья Снежок. Вот в этом треугольнике было очень интересно вращаться. Почему? Потому что, как бы вы ни крутились, как бы вы не пытались из него вырваться, но это никогда не получится. И любой Наполеон, условно говоря, который борется, скажем, с тем же самым Снежком и в результате проигрывает, он, конечно, исчезает. Но Снежок становится потом вторым Наполеоном в любом случае. Мне вот эта круговерть историческая очень понравилась. Я попытался это просто сжать в современные формы, потому что сейчас людям долго объяснять, что такое Виктор Гюго и что такое "Отверженные", сложно пытаться навязать Льва Николаевича Толстого. Сейчас люди любят маленькие формы, а большие дети не воспринимают вообще. И вот я попытался сделать такое маленькое произведение. Не знаю, насколько удалось, но, во всяком случае, сейчас у меня есть предложение по поводу постановки», - рассказал лидер «Крематория».
Кино: Монте-Кристо и Богатырев
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой эксперты называют французский фильм «Граф Монте-Кристо». Кроме того, на экраны выйдут комедия «Маме снова 17» с Светланой Ходченковой и Константином Крюковым, а также якутская драма «Чума».
Ну а Армен Григорян рассказал НСН о сотрудничестве с режиссером Андреем Богатыревым.
«С Андреем мы познакомились после концерта: он зашел в гримерку и предложил снять клип. До этого мы общались со многими клипмейкерами, но как-то нам не очень нравилось то, что они делают. И поэтому я Андрею сказал: можно, но давай-ка я посмотрю твое портфолио. Он прислал мне фильм «Красный призрак» и второй фильм, который мне тоже очень понравился - "Иуда Искариот" по Леониду Андрееву. После того, как я посмотрел эти работы, сразу согласился и мы сняли за один съемочный день, на мой взгляд, совершенно шикарный клип с точки зрения кинематографа "Бар «Под дулом револьвера»". Потом он получил английскую версию и получился, на мой взгляд, крайне интересным», - сказал он.
Группа «Крематорий», в частности, написала музыку для картины Богатырева «Золото Умальты», однако этим их сотрудничество не ограничилось.
«После этого мы стали сотрудничать дальше: Андрей снял нам еще один клип, а потом пригласил нас, когда снимал кино. При этом я вспоминаю Боба Дилана, который сказал в свое время, что однажды написал музыку для фильма, но больше делать этого никогда не будет. Писать музыку для фильма очень сложно, это нужно как-то меняться самому, а предоставить песню я согласился с большим удовольствием. Наше сотрудничество продолжилось, а потом еще оказалось, что Андрей играет на гитаре, и у него еще группа. Я послушал его песню и понял, что это вполне интересная музыка. И пригласил его выступить на нашем концерте. Андрей блестяще с этим справился», - подчеркнул Григорян.
Ранее режиссер Андрей Богатырев ранее рассказывал НСН, как выступал со своей группой на разогреве у «Крематория».
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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