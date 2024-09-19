«От Катманду до Наполеона»: Лидер «Крематория» о байкерах, театре и кино

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Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью НСН рассказал о дружбе с байкерами и киноколлаборациях, а также раскрыл секреты балета «Грёзы скотного двора».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.

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В их числе московский концерт Сергея Галанина и выступление Александра Пушного в Санкт-Петербурге. Фанатов из города на Неве также порадуют «Ундервуд», Lascala и «План Ломоносова», а эпицентр рок-н-ролльной жизни переместится в выходные в Сибирь и на Дальний Восток.

Вячеслав Бутусов выступит в Чите, «Ария» – в Барнауле, Новосибирске и Томске, «Эпидемия» покажет «Эльфийскую рукопись» в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске, ну а в Москве 21 сентября будет праздник байкеров - «Московский мотофестиваль» станет официальным закрытием мотосезона.

Армен Григорян рассказал НСН о дружбе с байкерами и выступлениях на их фестивалях.

«Любовь эта возникла еще как только "Крематорий" сделал свои первые шаги в музыке. Потому что наши друзья, они были тогда металлистами, потом они стали байкерами, они охраняли наши концерты. И вообще мне нравится вот эта такая романтическая история, которая объединяет всех байкеров страны. И мы с большим удовольствием и со скидками играем на их фестивалях. Думаю, что первый, наверное, фестиваль как раз был с «Ночными волками». Мы выросли с Егором Зайцевым и с "Хирургом" - Сашкой Залдостановым в одном районе, в Катманду нашем родном. И эта история продолжается. Однажды на одном байк-шоу где-то в полях меня Сашка прокатил на мотоцикле с коляской. Я, естественно, сел в коляску, по ухабам проехался и после этого что-то как-то тяга к мотоциклу прошла, каждый должен занимать свою нишу - мы будем на сцене, а ребята будут на мотоциклах», - поделил роли музыкант.

Концертный тур «Крематория» начнется ровно через месяц, 19 октября. Подводя итоги предыдущего сезона, Григорян отметил «иностранный» альбом группы The Big One.

«Мы сейчас работаем вахтовым методом. Как правило, у нас два месяца концертов осенью-зимой и несколько месяцев весной-летом. Все остальное время - это студийная работа, причем из разных стран. Мы сейчас научились работать с музыкантами удаленно. Результаты в этом году были в виде нескольких синглов, также мы доделали иностранный альбом The Big One. С ним мы работали два года, там задействовано очень много иностранных артистов. Работать с ними доставило мне огромное удовольствие. Там есть песни на французском, итальянском, английском и даже китайском языках, это, можно сказать, "Крематорий International"», - рассказал музыкант.

