Депутат Шолохов поддержал запрет на авторские выплаты для иноагентов

По его словам, средства, которые иноагенты получали в РФ, были затем направлены ими против государства, соответственно, и против народа.

«Больше врага мы кормить не хотим... На мой взгляд, новый запрет должен касаться в первую очередь тех, кто действительно занимается вредоносной деятельностью, например финансирует ВСУ», - подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что «нельзя плевать в колодец, из которого пьёшь», добавив при этом, что статус иноагента ещё «не является причиной таких жёстких мер».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о запрете рекламы у иноагентов многие из них стали сокращать штат редакций или закрывать свои проекты, сообщает RT.

