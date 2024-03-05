Депутат Шолохов поддержал запрет на авторские выплаты для иноагентов
Запрет на выплату авторских отчислений иноагентам является продолжением деятельности по регулированию отношений с теми, кто вредит России. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
По его словам, средства, которые иноагенты получали в РФ, были затем направлены ими против государства, соответственно, и против народа.
«Больше врага мы кормить не хотим... На мой взгляд, новый запрет должен касаться в первую очередь тех, кто действительно занимается вредоносной деятельностью, например финансирует ВСУ», - подчеркнул парламентарий.
Он также напомнил, что «нельзя плевать в колодец, из которого пьёшь», добавив при этом, что статус иноагента ещё «не является причиной таких жёстких мер».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о запрете рекламы у иноагентов многие из них стали сокращать штат редакций или закрывать свои проекты, сообщает RT.
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