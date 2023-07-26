«Наивные» старики: Лена Ленина объяснила новый брак Мика Джаггера

Брак Джаггера на балерине, которая младше его более чем на 40 лет, является его «жертвой» очередной красавице, сказала в эфире НСН бизнесвумен.

Писательница и предпринимательница Лена Ленина, выступавшая организатором множества светских мероприятий, в интервью НСН рассказала, что стоит за неравными по возрасту браками с участием звезд шоу-бизнеса.

Легендарный рокер, лидер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер 26 июля отмечает 80-летие. Он отметит день рождения собственной свадьбой с 36-летней балериной из Нью-Йорка Мелани Хамрик. Пара воспитывает шестилетнего сына, который родился 2016 году и стал уже восьмым ребенком музыканта.

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«Слава - такой же капитал, как и богатство. А если человек обладает и тем, и другим, то сам он к тому времени уже немолод, а привлекают его, как, впрочем, и всех, девушки молодые. Или юноши. И желание их иметь понятно. Также понятно желание молодых девушек иметь состоятельных партнеров. И известных. Я думаю, что во всех 100% случаев, когда пожилая знаменитость близко общается с молодежью, корысть в виде славы и денег - здесь главный стимул. Причем, обе стороны, чаще всего, по умолчанию принимают такие правила игры», - сказала Ленина.

По ее мнению, Джаггер просто наслаждается жизнью, а его браки являются «жертвами» девушкам.

«Все браки Джаггера некрепки. И вряд ли он настолько наивен, что полагает, что любой союз может длиться вечно. Он и сам то не вечен. Поэтому, надеюсь, он просто наслаждается сегодняшним днем. Но как порядочный человек, он хотя бы женится на своих многочисленных красавицах. Брак - это просто ещё одна жертва, которую он приносит своей очередной любимой девушке. Надеюсь, у него хорошие адвокаты. А то он так часто женится, что в противном случае, мог бы разориться», - пояснила бизнесвумен.

Ленина также отметила, что богатые старики не так наивны, как кажется.

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«Комично выглядят те богатые старики, которые наивно полагают, что их должны любить за прекрасную душу. Но такие идиоты редки, а в большинстве случаев слава и богатство достаются людям разумным и циничным. И они покупают молодость и красоту. Случаев искренней любви очень молодой девушки к очень пожилому, богатому и знаменитому не бывает в природе. Разве что она извращенка-геронтофил. А случаев, когда старых дураков обманывают молодые красавицы, было в истории много. И это меня в человеческой натуре удивляет больше всего! Как можно быть богатым, если ты такой наивный простофиля? Может, тогда и поделом тебе, дураку?» - заключила собеседница НСН.

В конце июля 60-летнего голливудского актера Джонни Деппа нашли без сознания на полу отеля в Будапеште, куда он приехал со своей группой Hollywood Vampires, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее Депп несколько лет судился со своей экс-супругой, 37-летней Эмбер Хёрд. Она обвинила Деппа в домашнем насилии, однако суд признал это клеветой и обязал Хёрд у выплатить $15 млн. Позже стороны сошлись на одном миллионе долларов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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