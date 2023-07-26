«Наивные» старики: Лена Ленина объяснила новый брак Мика Джаггера
Брак Джаггера на балерине, которая младше его более чем на 40 лет, является его «жертвой» очередной красавице, сказала в эфире НСН бизнесвумен.
Писательница и предпринимательница Лена Ленина, выступавшая организатором множества светских мероприятий, в интервью НСН рассказала, что стоит за неравными по возрасту браками с участием звезд шоу-бизнеса.
Легендарный рокер, лидер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер 26 июля отмечает 80-летие. Он отметит день рождения собственной свадьбой с 36-летней балериной из Нью-Йорка Мелани Хамрик. Пара воспитывает шестилетнего сына, который родился 2016 году и стал уже восьмым ребенком музыканта.
«Слава - такой же капитал, как и богатство. А если человек обладает и тем, и другим, то сам он к тому времени уже немолод, а привлекают его, как, впрочем, и всех, девушки молодые. Или юноши. И желание их иметь понятно. Также понятно желание молодых девушек иметь состоятельных партнеров. И известных. Я думаю, что во всех 100% случаев, когда пожилая знаменитость близко общается с молодежью, корысть в виде славы и денег - здесь главный стимул. Причем, обе стороны, чаще всего, по умолчанию принимают такие правила игры», - сказала Ленина.
По ее мнению, Джаггер просто наслаждается жизнью, а его браки являются «жертвами» девушкам.
«Все браки Джаггера некрепки. И вряд ли он настолько наивен, что полагает, что любой союз может длиться вечно. Он и сам то не вечен. Поэтому, надеюсь, он просто наслаждается сегодняшним днем. Но как порядочный человек, он хотя бы женится на своих многочисленных красавицах. Брак - это просто ещё одна жертва, которую он приносит своей очередной любимой девушке. Надеюсь, у него хорошие адвокаты. А то он так часто женится, что в противном случае, мог бы разориться», - пояснила бизнесвумен.
Ленина также отметила, что богатые старики не так наивны, как кажется.
«Комично выглядят те богатые старики, которые наивно полагают, что их должны любить за прекрасную душу. Но такие идиоты редки, а в большинстве случаев слава и богатство достаются людям разумным и циничным. И они покупают молодость и красоту. Случаев искренней любви очень молодой девушки к очень пожилому, богатому и знаменитому не бывает в природе. Разве что она извращенка-геронтофил. А случаев, когда старых дураков обманывают молодые красавицы, было в истории много. И это меня в человеческой натуре удивляет больше всего! Как можно быть богатым, если ты такой наивный простофиля? Может, тогда и поделом тебе, дураку?» - заключила собеседница НСН.
В конце июля 60-летнего голливудского актера Джонни Деппа нашли без сознания на полу отеля в Будапеште, куда он приехал со своей группой Hollywood Vampires, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее Депп несколько лет судился со своей экс-супругой, 37-летней Эмбер Хёрд. Она обвинила Деппа в домашнем насилии, однако суд признал это клеветой и обязал Хёрд у выплатить $15 млн. Позже стороны сошлись на одном миллионе долларов.
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