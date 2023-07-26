«Наивные» старики: Лена Ленина объяснила новый брак Мика Джаггера

Писательница и предпринимательница Лена Ленина, выступавшая организатором множества светских мероприятий, в интервью НСН рассказала, что стоит за неравными по возрасту браками с участием звезд шоу-бизнеса.

Легендарный рокер, лидер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер 26 июля отмечает 80-летие. Он отметит день рождения собственной свадьбой с 36-летней балериной из Нью-Йорка Мелани Хамрик. Пара воспитывает шестилетнего сына, который родился 2016 году и стал уже восьмым ребенком музыканта.