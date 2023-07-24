Джонни Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште

По данным издания, Депп приехал в Венгрию со своей группой Hollywood Vampires. Американский артист пропустил саундчек перед выступлением, однако это не вызвало подозрений, пишет «Свободная пресса». Позже стало известно, что Депп не смог покинуть отель.

«Мы ... слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещенными веществами]», — рассказал один из участников группы.

В результате концерт, который должен был пройти в Будапеште 18 июля, отложили, отмечает телеканал «360». Кроме того, Hollywood Vampires отменили выступление в Словакии 20 июля: музыканты объяснили, что площадка оказалась не готова к концерту, и отмена не связана с инцидентом в Венгрии. Однако уже в субботу, 22 июля, Депп вместе с группой вышел на сцену в Польше, а днем позже сыграл в немецком Вольфсбурге.

