Найк Борзов признался в любви к кинопарку «Москино»
Все московские парки стали крутыми и кайфовыми, поэтому Найк Борзов влюбился в них, «Москино» не исключение, заявил певец в пресс-центре НСН.
Все московские парки крутые, но в «Москино» лучше всего, рассказал в пресс-центре НСН певец Найк Борзов после своего выступления на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ». Мероприятие проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Борзову понравилась атмосфера на мероприятии.
«Я здесь впервые, было интересно, я вообще люблю парки московские. Они все стали кайфовые в последнее время. В кинопарке "Москино" вообще классно, я был в партизанской деревне, там очень мило, чисто, спокойно, тишина была бы, если бы не “НАШИ в ГОРОДЕ”. Публика на фестивале горячая, заряженная, все фанаты рок-музыки приехали сюда сегодня. Техническое оснащение тоже очень крутое: звук классный, само мероприятие мне очень понравилось», — подчеркнул исполнитель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru