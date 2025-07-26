Все московские парки крутые, но в «Москино» лучше всего, рассказал в пресс-центре НСН певец Найк Борзов после своего выступления на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ». Мероприятие проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Борзову понравилась атмосфера на мероприятии.