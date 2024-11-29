«Заморочен на звуке!»: Киркоров выпустит все свои альбомы на виниле
Филипп Киркоров рассказал НСН, что учился петь, слушать виниловые пластинки Энгельберта Хампердинка и Тома Джонса.
Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал спецкору НСН о своей любви к виниловому звучанию и заявил, что к юбилею выпустит все свои альбомы на пластинках.
«Я решил выпустить винил, потому что я из того самого детства, когда мы сами слушали винил. Я лично учился петь, слушая пластинки Энгельберта Хампердинка и Тома Джонса. Поэтому, когда речь зашла о такой знаковой работе, как «Черная пантера», мы решили выпустить этот трек на виниле», - сказал собеседник НСН.
Киркоров также признался, что очень трепетно относится к виниловому звучанию.
«Я очень люблю слушать винил. Я заморочен на виниловом звуке, на этом скрипе, на неповторимом саунде, который присущ именно винилу. Я хочу собрать записи всех своих альбомов в виниловый сборник из нескольких пластинок и выпустить его к своему юбилею, через пару лет», - поделился артист на презентации своего клипа «Черная пантера».
Киркоров также объявил, что все гости его вечера получат в подарок виниловый проигрыватель и пластинку «Черная пантера».
СМИ сообщают, что бюджет съемок клипа на песню «Черная пантера» установил новый рекорд для российской музыкальной индустрии. Автором текста композиции выступил поэт-песенник Михаил Гуцериев, музыкальную часть создал композитор Сергей Ревтов. Премьера «Черной пантеры» назначена на 30 ноября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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