В спектакле «46 минут» прозвучат новые песни группы «Ундервуд»
Максим Кучеренко заявил НСН, что зрители спектакля «46 минут» услышат ироническую песню о «женщинах», а также триптих «Презрение».
Вокалист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко раскрыл в пресс-центре НСН, что в спектакль «46 минут» вошли новые песни, которые раньше не слышала публика, его стихи, а также недописанные песни.
«Одна из песен называется «Женщины». Там перечислены все обиды, которые они нанесли лирическому герою. Есть очень хорошие женщины, а есть очень плохие, которые не понимают хрупкость мужчин. И я эту песню адресовал им. Это такая песня на стыке иронии и злой мужской философии. Также туда войдут некоторые песни, которые имеют демо-эскизное содержание, то есть там не дописаны припевы. Будет такая распаковка этих песен. Еще будет звучать то, что вообще редко у нас звучит. У нас есть поэтические книжки, которые мы издаем с Владимиром (второй солист «Ундервуд» Владимир Ткаченко. - Прим. НСН) как соавторы. Я свою поэзию тоже загрузил в спектакль. В частности, туда вошел триптих "Презрение"», - рассказал он.
Премьера рок-н-ролл драмы «46 минут» по книге Максима Кучеренко состоится 1 июня в Театре на Трубной. Это первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков.
Ранее Кучеренко раскрыл в пресс-центре НСН, что хотел бы к премьере биографического спектакля «46 минут» сделать выставку своих скетчей.
