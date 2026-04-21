Вокалист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко раскрыл в пресс-центре НСН, что в спектакль «46 минут» вошли новые песни, которые раньше не слышала публика, его стихи, а также недописанные песни.

«Одна из песен называется «Женщины». Там перечислены все обиды, которые они нанесли лирическому герою. Есть очень хорошие женщины, а есть очень плохие, которые не понимают хрупкость мужчин. И я эту песню адресовал им. Это такая песня на стыке иронии и злой мужской философии. Также туда войдут некоторые песни, которые имеют демо-эскизное содержание, то есть там не дописаны припевы. Будет такая распаковка этих песен. Еще будет звучать то, что вообще редко у нас звучит. У нас есть поэтические книжки, которые мы издаем с Владимиром (второй солист «Ундервуд» Владимир Ткаченко. - Прим. НСН) как соавторы. Я свою поэзию тоже загрузил в спектакль. В частности, туда вошел триптих "Презрение"», - рассказал он.