Вокалист «Ундервуд» анонсировал выставку скетчей к премьере спектакля «46 минут»
Максим Кучеренко заявил НСН, что, возможно, успеет доделать серию скетчей к премьере спектакля.
Вокалист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко раскрыл в пресс-центре НСН, что хотел бы к премьере своего спектакля «46 минут», который родился на основе его заметок, сделать выставку своих скетчей.
«Сама книга в какой-то момент была замкнута этими скетчами. Это тушь, перо. Я вдохновлялся в детстве иллюстрациями к текстам Ганса Христиана Андерсона, и, собственно, книжкой семьи Траугот. Я был в гостях у Александра Траугота и получил от него автограф на книге: он нарисовал мне ангела и колонну на память. Собственно, с этого и начинается спектакль «46 минут». Поэтому мне нужно напрячься и все-таки дожать к нашему премьерному дню ряд рисунков. Я бы, конечно, хотел сделать выставку», - рассказал он.
Премьера рок-н-ролл драмы «46 минут» по книге Максима Кучеренко состоится 1 июня в Театре на Трубной. Это первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков.
Ранее режиссёр спектакля Евгения Тодорова заявила в пресс-центре НСН, что спектакль «46 минут» родился из четырех очерков Максима Кучеренко.
