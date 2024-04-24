На Мадонну снова подали в суд за опоздание на выступление
На поп-звезду Мадонну снова подали в суд за позднее начало концерта, пишет Rolling Stone UK.
По информации издания, в суд обратились трое человек и заявили, что концерт начался на два часа позже обещанного. Поклонники говорят о чувстве, как будто их обманули.
Также истцы обвинили Мадонну в пении под фонограмму и намеренном повышении температуры в зрительном зале.
Похожая ситуация произошла в декабре прошлого года, отмечает RT. Тогда, выйдя на сцену, Мадонна извинилась за задержку, но потом взяла слова назад, заявив, что на самом деле ей не жаль и что она «всегда опаздывает».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru