На Мадонну снова подали в суд за опоздание на выступление

По информации издания, в суд обратились трое человек и заявили, что концерт начался на два часа позже обещанного. Поклонники говорят о чувстве, как будто их обманули.

Также истцы обвинили Мадонну в пении под фонограмму и намеренном повышении температуры в зрительном зале.

Похожая ситуация произошла в декабре прошлого года, отмечает RT. Тогда, выйдя на сцену, Мадонна извинилась за задержку, но потом взяла слова назад, заявив, что на самом деле ей не жаль и что она «всегда опаздывает».

