Подросток напал на полицейских в Дагестане
Подросток напал с ножом на двух сотрудников полиции в Дагестане, один правоохранитель пострадал. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, 6 мая в ночное время фигуранта доставляли в полицейском автомобиле в отдел МВД за совершение административного правонарушения.
«Подозреваемый... достал имеющийся при себе нож и нанес им несколько ударов двум находившимся в автомобиле полицейским. В результате... одному сотруднику полиции причинены телесные повреждения», – указали в СК.
Против подростка возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов. Нападавший задержан, ему изберут меру пресечения в ближайшее время.
Ранее в Коломне нетрезвый мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, они получили телесные повреждения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru