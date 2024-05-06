Подросток напал на полицейских в Дагестане

Подросток напал с ножом на двух сотрудников полиции в Дагестане, один правоохранитель пострадал. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 6 мая в ночное время фигуранта доставляли в полицейском автомобиле в отдел МВД за совершение административного правонарушения.

«Подозреваемый... достал имеющийся при себе нож и нанес им несколько ударов двум находившимся в автомобиле полицейским. В результате... одному сотруднику полиции причинены телесные повреждения», – указали в СК.

Против подростка возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов. Нападавший задержан, ему изберут меру пресечения в ближайшее время.

Ранее в Коломне нетрезвый мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, они получили телесные повреждения, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Следственный КомитетПолицияДагестан

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