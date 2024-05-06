Милонов: Знакомства на «Госуслугах» уберегут от мошенников и «профурсеток»

Создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников и «профурсеток», пояснил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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«"Госуслуги" — это ресурс, который не будет выдавать ваши данные в органы госвласти о том, с кем вы знакомитесь, нет. Просто "Госуслуги" позволяют четко идентифицировать человека, что это живой человек, настоящий», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению депутата, помимо профилей мошенников, сегодня также следует блокировать в приложениях для знакомств и женатых людей. Ресурс портала «Госуслуги» упростит этот процесс и позволит автоматически блокировать анкеты тех, кто уже находится в законных отношениях. Кроме того, Милонов предложил блокировать тех, кто неоднократно замечен за процессом знакомства. По его словам, подобное поведение свидетельствует о том, что общение поставлено у человека на поток.

Ранее Милонов предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах», где россияне могли бы безопасно и удобно искать себе пару. По его словам, на данный момент интерес к интернет-знакомствам среди жителей страны высок, при этом существующие сервисы чаще используют для удовлетворении низменных сексуальных потребностей, а не для поиска верного спутника жизни, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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