Милонов: Знакомства на «Госуслугах» уберегут от мошенников и «профурсеток»
Создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников и «профурсеток», пояснил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«"Госуслуги" — это ресурс, который не будет выдавать ваши данные в органы госвласти о том, с кем вы знакомитесь, нет. Просто "Госуслуги" позволяют четко идентифицировать человека, что это живой человек, настоящий», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению депутата, помимо профилей мошенников, сегодня также следует блокировать в приложениях для знакомств и женатых людей. Ресурс портала «Госуслуги» упростит этот процесс и позволит автоматически блокировать анкеты тех, кто уже находится в законных отношениях. Кроме того, Милонов предложил блокировать тех, кто неоднократно замечен за процессом знакомства. По его словам, подобное поведение свидетельствует о том, что общение поставлено у человека на поток.
Ранее Милонов предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах», где россияне могли бы безопасно и удобно искать себе пару. По его словам, на данный момент интерес к интернет-знакомствам среди жителей страны высок, при этом существующие сервисы чаще используют для удовлетворении низменных сексуальных потребностей, а не для поиска верного спутника жизни, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз
- Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили украинский дрон
- Киркоров заявил, что снимется в полнометражном фильме
- Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
- СМИ: Пришедшего к губернатору Забайкалья с игрушечным пистолетом задержали
- Под Белгородом дроны атаковали молоковоз, локомотив и легковую машину
- Милонов: Знакомства на «Госуслугах» уберегут от мошенников и «профурсеток»
- «Никаких переговоров»: Юрист Соловьев объяснил «долгий» розыск Порошенко и Зеленского
- Подросток напал на полицейских в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru