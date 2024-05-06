Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах

Госдума приняла поправки, которые запрещают иноагентам принимать участие в выборах всех уровней. Соответствующая информация представлена в базе данных Госдумы.

Партия «Единая Россия» запретила иноагентам участвовать в своих праймериз

Иноагенты также не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВыборыИноагентыГосдума

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