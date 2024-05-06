Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз
С 6 мая по 8 июня в соответствии с бюджетным правилом на покупку иностранной валюты будет направлено почти 111 млрд рублей, сообщил Минфин.
Таким образом, объем ежедневных продаж валюты и золота составит 6,3 млрд рублей — в 10,4 раза больше, чем в апреле (600 млн рублей).
Эксперты отмечают, что подобное решение позитивно скажется на курсе рубля.
В апреле правительство РФ продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров до 30 апреля 2025 года. Принятое решение объясняется необходимостью сохранить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка. Но срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.
Требование касается 43 групп компаний, работающих в энергетике, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.
Ранее экономист Евгений Надоршин спрогнозировал дальнейшее продление обязательной продажи валютной выручки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз
- Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили украинский дрон
- Киркоров заявил, что снимется в полнометражном фильме
- Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
- СМИ: Пришедшего к губернатору Забайкалья с игрушечным пистолетом задержали
- Под Белгородом дроны атаковали молоковоз, локомотив и легковую машину
- Милонов: Знакомства на «Госуслугах» уберегут от мошенников и «профурсеток»
- «Никаких переговоров»: Юрист Соловьев объяснил «долгий» розыск Порошенко и Зеленского
- Подросток напал на полицейских в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru