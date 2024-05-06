Киркоров заявил, что снимется в полнометражном фильме

Певец Филипп Киркоров заявил, что вскоре снимется в полнометражном фильме. О проекте народный артист России рассказал в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

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Как отметил Киркоров, съемки картины стартуют летом.

«Это кино. Большой метр... Я не режиссер, я... исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли - не скажу, кто. Но для вас это будет неожиданным сюрпризом», — поделился артист.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов, но «к счастью, друзей очень много», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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