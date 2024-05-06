Киркоров заявил, что снимется в полнометражном фильме
6 мая 202412:59
Певец Филипп Киркоров заявил, что вскоре снимется в полнометражном фильме. О проекте народный артист России рассказал в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
Как отметил Киркоров, съемки картины стартуют летом.
«Это кино. Большой метр... Я не режиссер, я... исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли - не скажу, кто. Но для вас это будет неожиданным сюрпризом», — поделился артист.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов, но «к счастью, друзей очень много», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru