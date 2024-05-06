Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках

Крупнейший контейнерный перевозчик в мире, судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S прогнозирует, что во втором квартале текущего года из-за конфликта в районе Красного моря от 15% до 20% контейнеровозов на маршрутах из Азии в Европу будут вынуждены огибать Африку с юга. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане

Отмечается, что последствия боевых действий в регионе «продолжают расширяться». Согласно данным Bloomberg Intelligence, с середины ноября 2023 года порядка 80% контейнерных перевозок через Суэцкий канал были прерваны в результате атак со стороны хуситских повстанцев в Красном море.

Maersk также сообщила клиентам, что при обходном маршруте вокруг Африки расход топлива на каждый рейс растет примерно на 40%.

Ранее сообщалось, что мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали британское судно Andromeda Star. Как сообщил в своем Telegram-канале военный представитель движения Яхья Сариа, хуситы нанесли удар по кораблю в Красном море. Мятежники атаковали судно с помощью противокорабельных ракет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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