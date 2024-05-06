Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках
Крупнейший контейнерный перевозчик в мире, судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S прогнозирует, что во втором квартале текущего года из-за конфликта в районе Красного моря от 15% до 20% контейнеровозов на маршрутах из Азии в Европу будут вынуждены огибать Африку с юга. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что последствия боевых действий в регионе «продолжают расширяться». Согласно данным Bloomberg Intelligence, с середины ноября 2023 года порядка 80% контейнерных перевозок через Суэцкий канал были прерваны в результате атак со стороны хуситских повстанцев в Красном море.
Maersk также сообщила клиентам, что при обходном маршруте вокруг Африки расход топлива на каждый рейс растет примерно на 40%.
Ранее сообщалось, что мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали британское судно Andromeda Star. Как сообщил в своем Telegram-канале военный представитель движения Яхья Сариа, хуситы нанесли удар по кораблю в Красном море. Мятежники атаковали судно с помощью противокорабельных ракет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области
- Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз
- МЧС РФ: 30 дачных домов и хозяйственных построек горят в Иркутской области
- Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили украинский дрон
- Киркоров заявил, что снимется в полнометражном фильме
- Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
- СМИ: Пришедшего к губернатору Забайкалья с игрушечным пистолетом задержали
- Под Белгородом дроны атаковали молоковоз, локомотив и легковую машину
- Милонов: Знакомства на «Госуслугах» уберегут от мошенников и «профурсеток»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru