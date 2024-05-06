Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках

Около 500 тысяч сотрудников городских служб были задействованы в генеральной уборке Москвы

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» поддерживает радикальный ислам и планировал уехать в Сирию

Более 167 км водопроводных и канализационных сетей построят и реконструируют в Москве

Снег до 3-5 сантиметров может выпасть 7-8 мая на севере Московской области

Второй московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет со 2-го по 30 июня