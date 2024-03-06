«Предсмертный опыт»: Мадонна заявила, что провела четыре дня в коме
Мадонна заявила, что в июне 2023 года провела четыре дня в коме из-за бактериальной инфекции.
В ходе концерта в Лос-Анджелесе 65-летняя исполнительница назвала произошедшее «предсмертным опытом», указав, что ей «было довольно страшно».
«Очевидно, что в течение четырёх дней я этого не осознавала, пребывая в искусственной коме. Но когда я проснулась, то первым делом сказала «Нет». Во всяком случае, мой помощник говорит, что это было так», - призналась певица.
Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией в июне 2023 года, напоминает RT. В результате старт её тура Celebration был перенесён с 15 июля на 14 октября прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru