Минобороны: Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Украинский дрон самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.

Число погибших при атаке дронов ВСУ по Белгородской области возросло до семи

«Около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... на территории Российской Федерации», — подчеркнули в военном ведомстве.

Беспилотник был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Курской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьБеспилотникиМинобороны

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