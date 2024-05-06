Минобороны: Над Белгородской областью сбили украинский дрон
6 мая 202413:08
Украинский дрон самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.
«Около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... на территории Российской Федерации», — подчеркнули в военном ведомстве.
Беспилотник был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru