СМИ: Пришедшего к губернатору Забайкалья с игрушечным пистолетом задержали
6 мая 202412:47
В Чите мужчина пришел в администрацию губернатора Забайкалья с игрушечным пистолетом. передает РИА Новости.
По данным агентства, злоумышленник вел себя неадекватно, размахивал ранее написанным обращением к главе региона Александру Осипову и требовал встречи с ним.
В итоге мужчину задержали правоохранители.
Ранее мама одной из участниц конкурса молодых талантов «Энергия улиц» в Обнинске заявила, что родители написали заявление на устроившего дебош актёра Сергея Чиркова, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru