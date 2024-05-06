СМИ: Пришедшего к губернатору Забайкалья с игрушечным пистолетом задержали

В Чите мужчина пришел в администрацию губернатора Забайкалья с игрушечным пистолетом. передает РИА Новости.

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По данным агентства, злоумышленник вел себя неадекватно, размахивал ранее написанным обращением к главе региона Александру Осипову и требовал встречи с ним.

В итоге мужчину задержали правоохранители.

Ранее мама одной из участниц конкурса молодых талантов «Энергия улиц» в Обнинске заявила, что родители написали заявление на устроившего дебош актёра Сергея Чиркова, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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