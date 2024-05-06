Под Белгородом дроны атаковали молоковоз, локомотив и легковую машину

Три населенных пункта Белгородского района подверглись атакам украинских FPV-дронов. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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Так, в селе Щетиновка БПЛА ударил по молоковозу, движущемуся по дороге.

«Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна», — подчеркнул Гладков.

Также беспилотник атаковал локомотив передвижной лаборатории в селе Отрадное, был посечен вагон, никто не пострадал. Кроме того, в селе Чайки БПЛА ударил по легковому автомобилю, пострадавших нет.

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ФОТО: соцсети
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