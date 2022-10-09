Литвинова рассказала о первом концерте Земфиры после отъезда из России
Заслуженная артистка России Рената Литвинова сообщила, что певица Земфира после отъезда из России впервые даст концерт, который состоится на Кипре.
«Встретимся завтра на первом концерте Земфиры в туре — в Лимассоле», — написала Литвинова в своем Telegram-канале 8 октября.
Рената Литвинова и Земфира живут в Париже.
Первый концерт Земфира в Лимассоле состоится в рамках Borderline Tour 2022. Из-за высокого спроса на билеты, которые продавались по €50-€180, организаторы перенесли выступление с баскетбольной арены Apollon в Лимассоле в Спортивный центр Спироса Киприану. По состоянию на 9 октября уже проданы почти все билеты.
Ранее певица Земфира выпустила новый сингл под названием «От Луки». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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