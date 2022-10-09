Литвинова рассказала о первом концерте Земфиры после отъезда из России

Заслуженная артистка России Рената Литвинова сообщила, что певица Земфира после отъезда из России впервые даст концерт, который состоится на Кипре.

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«Встретимся завтра на первом концерте Земфиры в туре — в Лимассоле», — написала Литвинова в своем Telegram-канале 8 октября.

Рената Литвинова и Земфира живут в Париже.

Первый концерт Земфира в Лимассоле состоится в рамках Borderline Tour 2022. Из-за высокого спроса на билеты, которые продавались по €50-€180, организаторы перенесли выступление с баскетбольной арены Apollon в Лимассоле в Спортивный центр Спироса Киприану. По состоянию на 9 октября уже проданы почти все билеты.

Ранее певица Земфира выпустила новый сингл под названием «От Луки». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/zemfiralive
ТЕГИ:ПевицаКипрКонцертЗемфира
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