На «Евровидение» поедет Бузова? Критики и продюсеры гадают на кандидатов
Музыкальный критик Артур Гаспарян и продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл в эфире НСН поделились предположениями, кто представит Россию на «Евровидении-2021».
Имя представителя России на «Евровидении -2021» станет известно уже 8 марта. Конкурсанта выберут путем голосования в прямом эфире Первого канала. Пока еще не известно, за кого будут голосовать зрители и как будет проходить само голосование.
В интервью НСН музыкальный критик Артур Гаспарян сравнил сложившуюся атмосферу секретности со спецоперацией.
«Даже форма национального отбора превратилась в некую секретную спецоперацию, когда никто ничего не знает, и все молчат. И организаторы самого этого национального отбора в кавычках, и потенциальные участники, если они вообще есть. А они, скорее всего, есть, но дали какую-то страшную подписку о неразглашении под страхом смертной казни или помещения в СИЗО Сахарова, если они откроют до этого рот», - сказал НСН критик.
По его словам, ни одна страна «не додумалась» проводить отбор на «Евровидение» в таком формате. Поэтому сейчас приходится заниматься «гаданием», добавляет Гаспарян.
«В качестве страшного сна можно предположить, что и Ольгу Бузову отправят. Плюс всплывали совершенно разные фамилии и имена из топовых персонажей, как NILETTO и Моргенштерн», - сказал музыкальный критик.
Он отметил, что формат «Евровидения» очень широкий и любой артист, любого жанра и направления может представлять страну. Весь вопрос только в его европейских амбициях.
В свою очередь, продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл в эфире НСН, рассказал, кого точно не стоило бы отправлять на песенный конкурс.
«Я бы наших артистов, рок-музыкантов туда бы не засылал. Рок – это музыка протеста, а «Евровидение» - это такой политический конкурс», - отметил он, разделив точку зрения артистов фестиваля «Нашествия», ранее говоривших, что конкурс «Евровидение» перестал быть интересным.
В шутку Маршалл добавил, что на конкурс точно нужно было бы отправить Ольгу Бузову вместе с Моргенштерном, чтобы те сразу после выступления уехали в мировое турне «без обратного заезда в Россию».
Конкурс «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней «Uno», клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в YouTube за всю историю.
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