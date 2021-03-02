На «Евровидение» поедет Бузова? Критики и продюсеры гадают на кандидатов

По его словам, ни одна страна «не додумалась» проводить отбор на «Евровидение» в таком формате. Поэтому сейчас приходится заниматься «гаданием», добавляет Гаспарян.

«В качестве страшного сна можно предположить, что и Ольгу Бузову отправят. Плюс всплывали совершенно разные фамилии и имена из топовых персонажей, как NILETTO и Моргенштерн», - сказал музыкальный критик.

Он отметил, что формат «Евровидения» очень широкий и любой артист, любого жанра и направления может представлять страну. Весь вопрос только в его европейских амбициях.

В свою очередь, продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл в эфире НСН, рассказал, кого точно не стоило бы отправлять на песенный конкурс.

«Я бы наших артистов, рок-музыкантов туда бы не засылал. Рок – это музыка протеста, а «Евровидение» - это такой политический конкурс», - отметил он, разделив точку зрения артистов фестиваля «Нашествия», ранее говоривших, что конкурс «Евровидение» перестал быть интересным.