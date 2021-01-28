Киркоров поедет на «Евровидение» от Молдавии
Певец Филипп Киркоров заявил, что в этом году официально едет покорять «Евровидение 2021» от Молдавии.
Артист продюсирует песню для молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко, которую она споет на песенном конкурсе. Об этом Киркоров сообщил в своем микроблоге.
«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!» – написал певец в Instagram.
По его словам, вместе с международной командой он готовит «очень сладкую премьеру».
Как ранее писала редакция НСН, в работе над композицией принимает участие продюсер из Греции, а стихи на русский вариант конкурсной песни создаст поэт Михаил Гуцериев.
В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
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