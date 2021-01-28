Киркоров поедет на «Евровидение» от Молдавии

Певец Филипп Киркоров заявил, что в этом году официально едет покорять «Евровидение 2021» от Молдавии.

Артист продюсирует песню для молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко, которую она споет на песенном конкурсе. Об этом Киркоров сообщил в своем микроблоге.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!» – написал певец в Instagram.

По его словам, вместе с международной командой он готовит «очень сладкую премьеру».

Пригожин назвал «Евровидение» «колхозным» конкурсом, а Киркоров подготовил песню

Как ранее писала редакция НСН, в работе над композицией принимает участие продюсер из Греции, а стихи на русский вариант конкурсной песни создаст поэт Михаил Гуцериев.

В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Нвости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Филипп КиркоровЕвровидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры