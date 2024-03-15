Группа «Слот» отменила концерты в семи городах
Группа «Слот» отменила выступления в семи российских городах. Об этом коллектив сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов», — написали музыканты.
Так, не состоятся запланированный на 24 марта концерт в Калуге, выступления 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде. Кроме того, отменены концерты «Слота» в Архангельске (12 мая), Ярославле (1 июня) и Иваново (2 июня). Причины отмены не называются.
Между тем певица Анна Asti перенесла на апрель свои мартовские концерты из-за проблем со здоровьем, напоминает RT.
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