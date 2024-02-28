«Слот» и «План Ломоносова» перенесли концерты на май

Группа «Слот» объявила, что запланированный на 2 марта концерт в Архангельске переносится на 12 мая.

23 февраля музыканты выступили в Череповце. До этого стало известно об отмене их февральских концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти «по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного», а также о переносе на июнь выступлений в Ярославле и Иваново.

«Настучали на клуб»: В группе Distemper объяснили инцидент с силовиками на концерте

Панк-группа «План Ломоносова» также сообщила о переносе на май и июнь концертов в восьми городах России, которые должны были состояться в конце февраля – начале марта.

Барабанщик ска-панк группы Distemper Сергей Байбаков ранее объяснял НСН, что появление силовиков на концерте музыкантов в Нижнем Новгороде было связано с проверкой клуба, а не группы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ЕВРАЗ
ТЕГИ:КонцертПлан ЛомоносоваСлот

Горячие новости

Все новости

партнеры