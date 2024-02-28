«Слот» и «План Ломоносова» перенесли концерты на май

Панк-группа «План Ломоносова» также сообщила о переносе на май и июнь концертов в восьми городах России, которые должны были состояться в конце февраля – начале марта.

Барабанщик ска-панк группы Distemper Сергей Байбаков ранее объяснял НСН, что появление силовиков на концерте музыкантов в Нижнем Новгороде было связано с проверкой клуба, а не группы.

