«Не избалованы аншлагами». Группа «Альянс» о юбилейном концерте

15 апреля в Москве группа «Альянс» сыграет большой сольный концерт, который приурочен к 40-летию коллектива. Правда собрать полный зал в честь юбилея не получится, так как концерты в Москве все еще проходят в условиях ограничений, разрешено заполнять залы только на 50%.

Но как признаются Игорь Журавлёв и Андрей Туманов в интервью НСН, их это не расстраивает.

«Мы к этому готовы. Мы не избалованы аншлагами. И относимся к этому совершенно спокойно и с пониманием», - рассказали в группе.

Участники группы отметили, что время, проведенное на карантине, они смогли провести с пользой. Артисты начали готовить новый альбом, а также давали онлайн-концерты. Но по их словам, этот опыт им не понравился.

«Без зрителей как-то не то, нет обмена энергией. Я думаю, как вынужденная мера хороши онлайн-концерты, когда вживую никак нельзя выступить. Просто если их сравнивать живой концерт или онлайн, то живой всегда в приоритете», - добавил Журавлев.