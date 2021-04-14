«Не избалованы аншлагами». Группа «Альянс» о юбилейном концерте
Участники группы «Альянс» Игорь Журавлёв и Андрей Туманов в интервью НСН рассказали о предстоящем концерте и о своем отношении к новым музыкальным тенденциям.
15 апреля в Москве группа «Альянс» сыграет большой сольный концерт, который приурочен к 40-летию коллектива. Правда собрать полный зал в честь юбилея не получится, так как концерты в Москве все еще проходят в условиях ограничений, разрешено заполнять залы только на 50%.
Но как признаются Игорь Журавлёв и Андрей Туманов в интервью НСН, их это не расстраивает.
«Мы к этому готовы. Мы не избалованы аншлагами. И относимся к этому совершенно спокойно и с пониманием», - рассказали в группе.
Участники группы отметили, что время, проведенное на карантине, они смогли провести с пользой. Артисты начали готовить новый альбом, а также давали онлайн-концерты. Но по их словам, этот опыт им не понравился.
«Без зрителей как-то не то, нет обмена энергией. Я думаю, как вынужденная мера хороши онлайн-концерты, когда вживую никак нельзя выступить. Просто если их сравнивать живой концерт или онлайн, то живой всегда в приоритете», - добавил Журавлев.
Говоря о новых музыкальных трендах, Журавлёв и Туманов признались, что им нравится идея каверов, когда известные песни начинают звучать совершенно по-новому. Но тогда это не «каверы», а «ремейки», поправляют артисты.
«А это тогда уже давно идет. Я помню, мне друг подарил еще кассету, где с двух сторон были записаны ремейки известных песен, аж еще 60-х годов! Я помню, там была версия неизвестной мне группы на песню ABBA «Super Trouper» и мне так понравилось! Вообще другая песня стала. Это было интересно. Это прикольный вариант. Мы кстати делали «And I love her» The Beatles. Мы сделали ее в таком тяжелом блюзе. По-моему она у нас неплохо получилась. Я за такие вещи! За новое прочтение», - заключили собеседники агентства.
Приглашенными гостями на концерте в честь 40-летия группы «Альянс» станут Валерий Сюткин, Олег Нестеров, Инна Желанная и многие другие.
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