Группа 25/17 сделала кавер на песню «Любэ»
Группа 25/17 приняла участие в трибьюте группы «Любэ» — альбоме «Любэ. 35. Всё опять начинается...». Как сообщает «НАШЕ Радио», Ант и Бледный выбрали для переосмысления песню «Главное — что есть ты у меня...».
По словам омских музыкантов, им нравятся песни «Любэ», поэтому на предложение принять участие в трибьюте они сразу ответили согласием, а вот выбор песни потребовал большего количества времени.
«Во-первых, у «Любэ» много хороших песен, а во-вторых, мы же не просто перепеваем оригиналы, а переосмысляем, актуализируем — вживляем чужое сердце в наше тело и начинаем через него кровь качать», - заключил Андрей Бледный.
Ранее группа «Любэ» выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать», в котором снялись Александр Маршал, Олег Газманов, Шаман, группа «Корни», Александр Ф. Скляр, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
- Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны РФ
- Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат в Курской области
- В Ярославле возбудили уголовное дело из-за похищения кенгуру
- Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами
- Инфекционист Чуланов назвал прививку главным способом избежать заражения гриппом
- Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили
- Песков: Удары Израиля по Ливану приведут к гуманитарной катастрофе
- Группа 25/17 сделала кавер на песню «Любэ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru