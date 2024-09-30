Группа 25/17 сделала кавер на песню «Любэ»

По словам омских музыкантов, им нравятся песни «Любэ», поэтому на предложение принять участие в трибьюте они сразу ответили согласием, а вот выбор песни потребовал большего количества времени.

«Во-первых, у «Любэ» много хороших песен, а во-вторых, мы же не просто перепеваем оригиналы, а переосмысляем, актуализируем — вживляем чужое сердце в наше тело и начинаем через него кровь качать», - заключил Андрей Бледный.

Ранее группа «Любэ» выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать», в котором снялись Александр Маршал, Олег Газманов, Шаман, группа «Корни», Александр Ф. Скляр, пишут «Известия».

