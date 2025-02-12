«Смысловой вектор!»: Группа «25/17» о субкультурных ярлыках и шоу «Соборная площадь»
Антон Завьялов рассказал в эфире НСН о работе над музыкой к спектаклю Эдуарда Боякова, а Андрей «Бледный» объяснил, что роднит песни для шоу о Смутном времени с творчеством группы «25/17».
Лидеры группы «25/17» Андрей Позднухов («Бледный») и Антон Завьялов («Ант») в интервью НСН рассказали о работе над спектаклем «Соборная площадь» и объяснили место группы в субкультурном ландшафте.
Мультимедийное иммерсивное шоу «Соборная площадь» проходит в Кинопарке Москино до 23 февраля. В спектакле о событиях Смутного времени задействованы Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева и другие известные актеры, его режиссером выступил Эдуард Бояков, а композитором Антон Завьялов, отметивший, что это было непросто.
«Мы уже не раз делали музыку и песни для фильмов. Как оказалось, это гораздо проще, чем делать то же самое для спектакля. В кино ты видишь перед собой картинку, эмоции актеров, ты понимаешь темпоритм действия, так легче погрузиться в материал. При работе над спектаклем "Соборная площадь" у нас был только сценарий, мы встречались и созванивались с режиссером Эдуардом Бояковым, обсуждали сюжет, характеры героев, исторический контекст. Наша задача была – озвучить события давно минувших дней, используя современный музыкальный язык, но так, чтобы это не вызвало диссонанс. При этом мы решили выпустить авторскую версию музыки к этому спектаклю, она будет отличаться от того, что слышат зрители. Это спектакль, шоу, там своя специфика, а мы хотим сделать наш вариант для, скажем так, домашнего прослушивания», - сказал Завьялов.
Со своей стороны, Андрей Позднухов объяснил, что общего с творчеством группы у песен, написанных для этого спектакля.
«Всю музыку делал Антон Владимирович, а я написал пару текстов. Эта схема сотрудничества для нас привычна. У меня все просто – есть музыка, есть эмоция – значит, получится песня. Что общего имеют написанные песни с песнями группы «25/17»? Единый смысловой вектор: русские люди хотят жить на своей земле по своему укладу, и они готовы отдать свои жизни за то, чтобы верить и любить по-русски», - подчеркнул музыкант.
«Бледный» также сказал, что группа «25/17» не относится к року или рэпу, поскольку это «субкультурные ярлыки».
«Мы себя считаем частью ландшафта русской культуры, а все остальное лишь субкультурные ярлыки, чтобы было удобнее продавать музыку. Мы текстоцентричная группа, но с очень крутой музыкой. Все слушатели разные и каждый найдет, что ему ближе, понятнее и приятнее. Мы два года подряд играли стадионные концерты в Москве, а под конец прошлого года не удержались и сыграли еще старый добрый клубный концерт. В этом году мы стадионных концертов в столице не планируем, у нас будут другие приоритеты. Не будем забегать вперед и озвучивать наши планы», - заключил собеседник НСН.
Рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов) ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о коллаборациях с рокерами и поп-музыкантами, и выходе за субкультурные рамки.
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