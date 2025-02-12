«Смысловой вектор!»: Группа «25/17» о субкультурных ярлыках и шоу «Соборная площадь»

Лидеры группы «25/17» Андрей Позднухов («Бледный») и Антон Завьялов («Ант») в интервью НСН рассказали о работе над спектаклем «Соборная площадь» и объяснили место группы в субкультурном ландшафте.

Мультимедийное иммерсивное шоу «Соборная площадь» проходит в Кинопарке Москино до 23 февраля. В спектакле о событиях Смутного времени задействованы Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева и другие известные актеры, его режиссером выступил Эдуард Бояков, а композитором Антон Завьялов, отметивший, что это было непросто.