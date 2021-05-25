Шоу вне политики? Соседов и Бузова едут в Белоруссию

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал отделять музыку от политики и заявил, что не будет отказываться от участия в белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор» в составе жюри, как и его коллега Ольга Бузова, которая так же стала наставником конкурса и на время отбора и съемок переехала в Белоруссию.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, в результате которой белорусские силовики задержали экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Мировое сообщество осудило действия Минска, в ряде стран уже объявили о прекращении авиасообщения с Белоруссией.