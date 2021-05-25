Шоу вне политики? Соседов и Бузова едут в Белоруссию
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что не будет отказываться от участия в белорусской версии шоу «Х-Фактор» в составе жюри, как и его коллега Ольга Бузова.
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал отделять музыку от политики и заявил, что не будет отказываться от участия в белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор» в составе жюри, как и его коллега Ольга Бузова, которая так же стала наставником конкурса и на время отбора и съемок переехала в Белоруссию.
23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, в результате которой белорусские силовики задержали экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Мировое сообщество осудило действия Минска, в ряде стран уже объявили о прекращении авиасообщения с Белоруссией.
«Если мы будем реагировать сегодня на все политические события, которые происходят в мире, мы должны тогда вообще все закрыть, выключить телевидение, радио, прекратить всяческие публичные выступления, концерты и сразу на кладбище бежать. Мы воспитаны в советское время, все нынешние события – это так репетиция тех событий. Это никак не влияет на шоу. Людям нужны яркие эмоции», - отметил Соседов.
Он также опроверг информацию о том, что гонорар Ольги Бузовой за участие в проекте составит 500 тысяч долларов.
«В Белоруссии нет таких денег, даже у частных инвесторов. Ни о каком полумиллионе долларов речи быть не может», - заявил критик.
По его словам, участие артистки в белорусском шоу никак не навредит ее репутации, потому что слушателей не волнует политическая конъюнктура.
«А какие репутационные потери? Если она нравится людям, на ее концерты будут ходить. Понимаете, есть люди, которые хотят все закрыть, все уничтожить. Есть люди, которые хотят так же закрыть Славянский базар в Витебске, который мы намаливали 30 лет, предлагают бойкотировать базар. Я буду бойкотировать людей, которые требуют бойкотировать базар. Это может быть то немногое, что есть в Белоруссии замечательного и прекрасного», - добавил Соседов.
Ранее Сергей Соседов раскритиковал песню российской представительницы на «Евровидении-2021».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Украинского депутата впервые в истории будут судить за кнопкодавство
- Опубликована расшифровка переговоров пилота Ryanair с минским диспетчером
- Специалист Минздрава РФ назвал причины для обязательной вакцинации
- Собянин анонсировал появление 5G в московском метро
- В Латвии предложили взять в заложники белорусских хоккеистов
- Google оштрафован ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
- Путин рассказал об испытаниях ракетного комплекса С-500
- СМИ назвали дату встречи Путина и Байдена в Женеве
- Лукашенко перенес свое заявление по инциденту с самолетом Ryanair
- Власти Белоруссии подтвердили задержание россиянки Сапеги на 72 часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru