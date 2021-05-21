«Моргенштерн или Бузова?» Эксперты выясняют, кого России стоит послать на Евровидение

Певец Петр Елфимов, музыкальный редактор НАШЕго радио Александра Шулакова, музыкальный обозреватель Вадим Пономарев и музыкальный критик Павел Рудченко в ходе пресс-конференции в НСН порассуждали, кто бы мог принести России победу на Евровидении.

«Я бы, честно говоря, отправил Моргенштерна», – сказал Вадим Пономарев.

Он согласился с мнением, что Моргенштерн может «порвать Европу», однако не менее хорошим вариантом будет, если рэпер там и останется.

Павел Рудченко высказал мнение, что на Евровидении «мог бы зайти Димаш».