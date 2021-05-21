«Моргенштерн или Бузова?» Эксперты выясняют, кого России стоит послать на Евровидение
Рэпер Моргенштерн может «порвать Европу», а вот Ольгу Бузову не стоит посылать на Евровидение, считают музыкальные эксперты на пресс-конференции в НСН.
Певец Петр Елфимов, музыкальный редактор НАШЕго радио Александра Шулакова, музыкальный обозреватель Вадим Пономарев и музыкальный критик Павел Рудченко в ходе пресс-конференции в НСН порассуждали, кто бы мог принести России победу на Евровидении.
«Я бы, честно говоря, отправил Моргенштерна», – сказал Вадим Пономарев.
Он согласился с мнением, что Моргенштерн может «порвать Европу», однако не менее хорошим вариантом будет, если рэпер там и останется.
Павел Рудченко высказал мнение, что на Евровидении «мог бы зайти Димаш».
«Я не берусь назвать имя, но это точно должен быть молодой артист, какая-то свежая кровь, но не рок-исполнитель. Это могла бы быть достойная "танцевалка"», - отметила Александра Шулакова.
Отвечая на вопрос, стоит ли послать на Евровидение Ольгу Бузову, Петр Елфимов сказал категорическое «нет».
«Нет, ни в коем случае. Бузова не для Европы», - пояснил певец, представлявший Белоруссию на Евровидении в 2009 году.
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