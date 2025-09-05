The Times: Пентагон пытался подслушать Трампа и Ким Чен Ына в КНДР в 2019 году
Отряд специального назначения США «Морские котики» (SEAL) в 2019 году получил приказ от Министерства обороны страны установить прослушку на территории Северной Кореи во время двусторонней встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что целью миссии была установка электронного устройства, которое позволило бы перехватить все разговоры двух политиков во время их переговоров по ядерному разоружению. Пентагон якобы не имеет никаких средств для прослушки в КНДР, поэтому стремился исправить эту ситуацию. Источники отметили, что о миссии не знали руководящие конгрессмены, а сами власти США никогда не сообщали о ней.
По данным The New York Times, американский отряд предпринял ночную высадку на скалистом берегу Северной Кореи, но был раскрыт катером береговой охраны. «Морские котики» уничтожили его экипаж, но приняли решение отступить, потому что опасались, что их раскрыли. Утверждается, что об этом провале знали только 20 человек из высшего американского руководства.
Ранее Трамп назвал хорошими свои отношения с лидерами России, Китая и КНДР, напоминает НСН.
