Дима Билан стал самым популярным певцом лета-2025 на радио

По итогу лета 2025 года самым популярным исполнителем на российских радиостанциях стал Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.

Уточняется, что на композиции певца пришлось 6,9% от общих проигрываний на радиостанциях.

Песня Билана «Пообещай», представленная в его новом альбоме Vector V, летом 2025 года дебютировала в топ-100 песен радиостанций. Войти в рейтинг удалось лишь 18 музыкальным новинкам сезона.

Ранее сообщалось, что самой популярной певицей на российских радиостанциях по итогу лета 2025 года стала Zivert. Трек артистки «Один процент» занял седьмое место в топ-10 песен лета на радио, напоминает «Радиоточка НСН».

