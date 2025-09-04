Дима Билан стал самым популярным певцом лета-2025 на радио

Уточняется, что на композиции певца пришлось 6,9% от общих проигрываний на радиостанциях.

Песня Билана «Пообещай», представленная в его новом альбоме Vector V, летом 2025 года дебютировала в топ-100 песен радиостанций. Войти в рейтинг удалось лишь 18 музыкальным новинкам сезона.

Ранее сообщалось, что самой популярной певицей на российских радиостанциях по итогу лета 2025 года стала Zivert. Трек артистки «Один процент» занял седьмое место в топ-10 песен лета на радио, напоминает «Радиоточка НСН».

