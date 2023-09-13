Москву взбудоражили слухи об отмене концерта «Ленинграда», Шнуров молчит
Афиши концерта группы «Ленинград», который должен состояться в Москве 16 сентября, пропали с сайтов билетных операторов, организаторов и «Лужников».
В компании «Кассир.ру» подтвердили НСН, что там ждут ответ от организаторов, а афишу убрали «до прояснения информации». Продажа билетов на данный момент приостановлена.
Представители Сергея Шнурова пока не ответили на запрос НСН.
Информация о концерте «Ленинграда» в «Лужниках» 16 сентября появилась в середине мая, воодушевив его фанатов. Однако накануне в соцсетях появились слухи об отмене концерта, их авторы ссылались на обнародованное в конце августа сообщение на одном из сайтов, якобы связанных с «Ленинградом».
Там утверждалось, что мероприятие отменено «по независящим от группы причинам», а продажу билетов «приостановили организаторы».
СМИ называют организатором концерта ООО «Артлайф». При этом анонс выступления «Ленинграда» в «Лужниках» опубликован в соцсетях компании «SAV Entertainment», однако на ее сайте его нет.
В официальном сообществе поклонников «Ленинграда» «ВКонтакте» анонс концерта остался. На сайте «Ленинграда» информация о выступлении в «Лужниках» также осталась. Там отмечается, что концерт собираются посетить более 25 тыс. человек.
При этом с сайта «Лужников» убрали информацию о концерте «Ленинграда».
Минувшим летом был отменен стадионный концерт «Ленинграда» в Минске, который должен был состояться в белорусской столице 10 июня.
При этом, по данным НСН, Сергей Шнуров недавно выступал в Москве на корпоративе одной крупной компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru