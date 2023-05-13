Группа «Ленинград» выступит в «Лужниках»

Группа «Ленинград» выступит 16 сентября на стадионе «Лужники» в Москве, сообщили в пресс-службе организаторов.

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Организаторы также сообщили, что на предстоящем выступлении группа исполнит песни «В Питере пить», «Экспонат» и другие новые композиции.

В сентябре прошлого года «Ленинград» после трехлетнего перерыва также выступили в «Лужниках». Тогда, концерт посетили более 60 тыс. человек.

Ранее Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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