Группа «Ленинград» выступит в «Лужниках»
Группа «Ленинград» выступит 16 сентября на стадионе «Лужники» в Москве, сообщили в пресс-службе организаторов.
Организаторы также сообщили, что на предстоящем выступлении группа исполнит песни «В Питере пить», «Экспонат» и другие новые композиции.
В сентябре прошлого года «Ленинград» после трехлетнего перерыва также выступили в «Лужниках». Тогда, концерт посетили более 60 тыс. человек.
Ранее Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru