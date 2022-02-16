Моргенштерн предложил депутатам скидку на свои выступления

По его словам, за один подобный концерт он берёт минимум $100 тысяч.

«Сейчас ценник начинается от $100 тысяч. Депутатам скидка», — добавил рэпер.

Ранее Моргенштерн заявил, что полиция не смогла найти пропаганду наркотиков в его клипах, поэтому решила взяться за его татуировки и назначила ботаническую экспертизу, так как на его груди «изображено растение, похожее на коноплю».