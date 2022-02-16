Моргенштерн предложил депутатам скидку на свои выступления

Рэпер Моргенштерн в интервью «Новому Радио» заявил, что в настоящее время выступает, в основном, на корпоративах.

Рэпер Моргенштерн запустил собственное медиа

По его словам, за один подобный концерт он берёт минимум $100 тысяч.

«Сейчас ценник начинается от $100 тысяч. Депутатам скидка», — добавил рэпер.

Ранее Моргенштерн заявил, что полиция не смогла найти пропаганду наркотиков в его клипах, поэтому решила взяться за его татуировки и назначила ботаническую экспертизу, так как на его груди «изображено растение, похожее на коноплю».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КорпоративыКонцертЗарплатаМузыкантыРэпер
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