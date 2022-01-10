Рэпер Моргенштерн запустил собственное медиа
Рэпер Моргенштерн объявил о запуске собственного СМИ под названием «Не Моргенштерн».
По его словам, такое решение он принял из-за того, что устал читать «однообразные скучные желтушные СМИ».
«Решил сделать своё СМИ. Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами», — подчеркнул музыкан.
Основой нового медиа стал Telegram-канал Моргенштерна, на который подписано более 400 тысяч человек. В настоящее время идёт набор журналистов, редакторов, инсайдеров и «мемоделов».
Ранее Моргенштерн попал в список самых обсуждаемых персон 2021 года по версии социальной сети «ВКонтакте», сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- Рэпер Моргенштерн запустил собственное медиа
- США сняли обвинения с российского музыканта Казначеева
- Учёные назвали 2021 год одним из самых тёплых в истории
- СМИ: дочь Назарбаева вывезла из Казахстана личное состояние на $300 млн
- Введение обязательных тестов на наркотики в школах обсудят в Госдуме
- Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксированы в Азербайджане
- Песков: события в Казахстане стали неожиданностью для всех
- Песков заявил, что Путин был в постоянном контакте с Токаевым
- Песков не ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева
- Словения ужесточила антиковидные меры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru