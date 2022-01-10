Рэпер Моргенштерн запустил собственное медиа

Рэпер Моргенштерн объявил о запуске собственного СМИ под названием «Не Моргенштерн».

Моргенштерн попросил владельца «Тануки» обменяться ресторанами

По его словам, такое решение он принял из-за того, что устал читать «однообразные скучные желтушные СМИ».

«Решил сделать своё СМИ. Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами», — подчеркнул музыкан.

Основой нового медиа стал Telegram-канал Моргенштерна, на который подписано более 400 тысяч человек. В настоящее время идёт набор журналистов, редакторов, инсайдеров и «мемоделов».

Ранее Моргенштерн попал в список самых обсуждаемых персон 2021 года по версии социальной сети «ВКонтакте», сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыTelegramСМИРэпер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры