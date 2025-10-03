Молодые российские артисты назвали лучшими наставниками Басту и Антона Беляева
Большая часть молодых артистов России выбрала бы себе в наставники Басту, Диану Арбенину и Антона Беляева, следует из опроса МТС Музыки, представленного ко Дню Учителя.
Уточняется, что у 65% юных музыкантов есть наставник. При этом 73% респондентов отметили, что учителем для них стал артист, чье видение музыки они разделяют. Часть опрошенных видят в роли наставника друзей (18%) и членов семьи (9%).
Среди состоявшихся исполнителей наибольшая часть молодых артистов в качестве «менторского голоса» выделяет Басту, Диану Арбенину и Антона Беляева. Реже респонденты также называли Леонида Агутина и SALUKI.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года самыми популярными концертами в Москве и Санкт-Петербурге стали шоу Anna Asti, Дианы Арбениной, Zoloto, ЛСП и «Три дня дождя», напоминает «Радиоточка НСН».
