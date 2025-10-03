В Дагестане задержали пятерых жителей республики, планировавших теракт

Силовики задержали в Дагестане задержали пятерых местных жителей, планировавших теракт в отношении правоохранителей. Об этом в своём Telegram-канале заявила глава пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева

Суд арестовал мужчину, чья посылка взорвалась в петербургском почтовом отделении

По версии следствия, задержанные намеревались подорвать отдел МВД в Буйнакском районе. С этой целью один из злоумышленников приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

В объединённой пресс-службе судов Дагестана указали, что четверым задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября, пишет RT.

Ранее в ФСБ заявили, что в Луганске было предотвращено покушение на офицера Росгвардии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ДагестанТерактЗадержание

