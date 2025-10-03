Мирная жительница погибла в Щебекино при обстреле ВСУ
Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, один из боеприпасов попал в частный дом. В результате погибла мирная жительница.
«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский дрон сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего погиб мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
