Россиянам разрешили есть курятину каждый день

Он указал, что в курятине содержатся минералы и витамины A, B, C, H, калий, магний, цинк, железо, фосфор, а употреблять её в пищу «можно каждый день».

«Более жирные кусочки, например бёдра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам в курах», - заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что курица ценна тем, что её мясо - это полноценный белок очень хорошего качества.