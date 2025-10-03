Россиянам разрешили есть курятину каждый день

Курятина является наиболее полезным видом мяса для человеческого организма. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель медфака Госуниверситета просвещения Александр Умнов.

Он указал, что в курятине содержатся минералы и витамины A, B, C, H, калий, магний, цинк, железо, фосфор, а употреблять её в пищу «можно каждый день».

«Более жирные кусочки, например бёдра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам в курах», - заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что курица ценна тем, что её мясо - это полноценный белок очень хорошего качества.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
