Опрос: Россияне хотели бы учиться у Дамблдора и Нагиева

Директор школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор возглавил список вымышленных героев, которых россияне хотели бы видеть своими наставниками. Как пишет «Газета.Ru», его выбрали 34% участников опроса холдинга Skillbox.

Второе место в данном списке занял Тони Старк - за «Железного человека» проголосовали 33% респондентов. ТОП-3 замкнул ещё один волшебник - герой «Властелина колец» Гэндальф.

Из мира литературы большинство опрошенных выбрали бы наставниками писателей Артура Конан Дойля, Александра Пушкина и Эрнеста Хемингуэя. А из медиакультуры - Дмитрия Нагиева, Владимира Познера и Артемия Лебедева.

В сфере технологий и бизнеса ТОП желаемых наставников возглавили Стив Джобс, Илон Маск и Джефф Безос.

Ранее сервис МТС Музыка выяснил, что большинство российских молодых артистов выбрало бы себе в наставники Басту, Диану Арбенину и Антона Беляева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Каро Премьер
