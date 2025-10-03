Опрос: Россияне хотели бы учиться у Дамблдора и Нагиева

Второе место в данном списке занял Тони Старк - за «Железного человека» проголосовали 33% респондентов. ТОП-3 замкнул ещё один волшебник - герой «Властелина колец» Гэндальф.

Из мира литературы большинство опрошенных выбрали бы наставниками писателей Артура Конан Дойля, Александра Пушкина и Эрнеста Хемингуэя. А из медиакультуры - Дмитрия Нагиева, Владимира Познера и Артемия Лебедева.

В сфере технологий и бизнеса ТОП желаемых наставников возглавили Стив Джобс, Илон Маск и Джефф Безос.

Ранее сервис МТС Музыка выяснил, что большинство российских молодых артистов выбрало бы себе в наставники Басту, Диану Арбенину и Антона Беляева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

