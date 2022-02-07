«Пассивный инструмент». Пригожин сравнил ТВ и TikTok

TikTok является более эффективной площадкой для раскрутки молодых музыкантов, чем телевидение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее стало известно, что российская инди-группа «Космонавтов Нет» даст часовой онлайн-концерт в TikTok. На выступление будут приглашены тиктокер Даня Милохин и стример Deepins.