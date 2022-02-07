«Пассивный инструмент». Пригожин сравнил ТВ и TikTok
TikTok является лидером контента и общественного мнения, но взрослые люди там «не живут», заявил НСН популярный продюсер.
TikTok является более эффективной площадкой для раскрутки молодых музыкантов, чем телевидение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее стало известно, что российская инди-группа «Космонавтов Нет» даст часовой онлайн-концерт в TikTok. На выступление будут приглашены тиктокер Даня Милохин и стример Deepins.
«TikTok – очень хороший инструмент, не перспективный, а уже состоявшийся как соцсеть. Там общается огромное количество людей, и, кстати, с появлением TikTok, безусловно, немного потерял позиции Instagram. Раньше были музыкальные телеканалы, но сейчас не все стремятся туда попасть, это пассивный инструмент, а активные инструменты, такие как TikTok, являются лидерами контента и общественного мнения. Туда сливается огромное количество материалов, начиная от комиксов, заканчивая разными музыкальными событиями. Я отношусь очень позитивно к новым ресурсам общения с аудиторией», - сказал Пригожин.
При этом он отметил, что «мода меняется», и указал для каких артистов подходит TikTok.
«Взрослые люди особо в TikTok "не живут", так что здесь важно, кого вы продвигаете. Если вы продвигаете молодого артиста, то TikTok является одним из важнейших инструментов. У всего есть своя мода. Был период, когда машины BMW были супермодными, одно время был Жан-Поль Готье модным, но тренды, средства доставки и мода меняется», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце ноября сообщалось, что «Газпром-медиа» запустила российский аналог TikTok - сервис коротких видео Yappy.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал тогда «Радиоточке НСН», что не верит в перспективы Yappy. По его словам, у «Газпром медиа» на сегодняшний день нет ни одного успешного социального проекта. Муртазин привел в пример RuTube.
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