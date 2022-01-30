Российская бабушка зарабатывает внуку на образование в TikTok

Пожилой женщине удалось в ней активничать и заработать. В настоящее время доход оценивается в 400 рублей за прямой эфир. Пенсионерку с соцсетью познакомил внук Даня, который учится в вузе на втором курсе.

Анна Санникова снимает свои зажигательные танцы, распространяет злободневные шутки и часто рассказывает, как сильно она любит свою семью. У женщины почти 100 тысяч подписчиков, что позволяет зарабатывать, в том числе на образование молодого человека.

Напомним, соцсеть TikTok обошла в России по популярности «Одноклассники», оказавшись на третьем месте.

