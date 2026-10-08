Новая пластинка совмещает привычное музыкальное пространство «Пневмослона», но в то же время пытается раздвинуть границы. Группа не отказывается от прошлого и не анонсирует «новую эру», а продолжает движение вперед в новой точке своего развития.

«Мы никого ничему не собираемся учить. Скорее, предлагаем вместе посмотреть на привычные вещи немного под другим углом. Потому что не все низкое обязательно примитивно, не все возвышенное, обязательно глубоко. И вообще мир гораздо сложнее, чем первое впечатление о нем. Собственно, отсюда и название "Что видят хейтеры", потому что каждый в конечном итоге находит то, что пришел искать. Приятного прослушивания!» — отметил собеседник НСН.



Ранее Лорд Пневмослон в беседе с НСН обещал в течение 2026 года не только создавать новую музыку, но и перевыпустить два альбома группы на виниле.

