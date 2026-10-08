«Что видят хейтеры»: Лорд Пневмослон раскрыл секрет названия нового альбома
Идеи, вошедшие в новый релиз, вынашивались коллективом годами, заявил НСН Лорд Пневмослон.
Группа «Пневмослон» выпустила новый альбом «Что видят хейтеры», состоящий из 10 песен. Как рассказал НСН музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, идеи треков группа вынашивала в течение нескольких лет: они менялись, обрастали деталями, их откладывали и снова к ним возвращались.
Музыканты продолжили эксперименты с музыкальными жанрами, смешивая разные стили, чтобы посмотреть, как привычные формы будут звучать после столкновения друг с другом.
«У нас вышел новый альбом, который называется "Что видят хейтеры". В нем 10 песен, и некоторые идеи для них мы таскали с собой несколько лет, прежде чем они наконец превратились во что-то законченное. Наверное, главная особенность этого альбома в том, что мы продолжаем делать то, что любим больше всего: сталкивать вещи, которые вроде бы вообще не должны находиться рядом. Поэтому здесь панк встречается с "кислотными" 303-ми синтами, jump-up drum & bass со ska-punk, а рок в какой-то момент может внезапно превратиться в hardstyle и uptempo. С текстами примерно такая же история. На поверхности это местами максимально простые, смешные и даже нарочито идиотские песни. Но если захотеть покопаться, почти в каждой можно найти еще один или два этажа», — рассказал Лорд Пневмослон.
Новая пластинка совмещает привычное музыкальное пространство «Пневмослона», но в то же время пытается раздвинуть границы. Группа не отказывается от прошлого и не анонсирует «новую эру», а продолжает движение вперед в новой точке своего развития.
«Мы никого ничему не собираемся учить. Скорее, предлагаем вместе посмотреть на привычные вещи немного под другим углом. Потому что не все низкое обязательно примитивно, не все возвышенное, обязательно глубоко. И вообще мир гораздо сложнее, чем первое впечатление о нем. Собственно, отсюда и название "Что видят хейтеры", потому что каждый в конечном итоге находит то, что пришел искать. Приятного прослушивания!» — отметил собеседник НСН.
Ранее Лорд Пневмослон в беседе с НСН обещал в течение 2026 года не только создавать новую музыку, но и перевыпустить два альбома группы на виниле.
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