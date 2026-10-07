«Мерзавцы и идиоты»: Пригожин защитил Zivert от хейтеров
Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал идиотами тех, кто считает «позором» шоу Zivert, призвав россиян научиться восхищаться собственными героями
Юлия Зиверт приносит себя в жертву ради музыки и ей должно быть глубоко наплевать на хейтеров, большинство из которых даже не видели ее концерт на «Газпром Арене», заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
3 октября Zivert собрала 60 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В ее шоу стоимостью 174 млн рублей вошли фэшн-показ и трибьют Майклу Джексону – певица исполнила песню «Thriller» и закосплеила знаменитую «лунную походку» короля поп-музыки. После этого в соцсетях на нее набросились хейтеры, обвиняя в попытке скопировать Джексона. В ответ Zivert назвала недовольных «глупыми, недалекими, очень узко мыслящими, озлобленными людьми». Пригожин возмутился теми, кто не умеет радоваться чужому успеху.
«Не стоит переживать о том, что говорят малодушные и завистливые хейтеры. Есть люди, а есть людишки, которые не могут радоваться чужому успеху. Меня поражает, что мы кланяемся иностранным артистам, но не можем гордиться своими. Научитесь восхищаться собственными героями, которые трудятся и что-то делают! Майкл Джексон – артист вне времени, вне национальности, вне веры. Это человек, посвятивший всю свою жизнь гениальному музыкальному образу. Он принес себя в жертву ради профессии. Я считаю, что Юля Зиверт сегодня тоже приносит себя в жертву ради профессии. Она не занимается зарабатыванием денег, у нее даже больших туров нет. Я видел ее шоу, все ее образы, имидж потрясающие, это лучшее шоу за всю историю современной музыки. Поэтому абсолютно наплевать на тех, кому это не нравится. И я хочу сказать Юле: если нет хейта, наверное, тебя нет. Если тебя обсуждают за спиной, говорят плохо или хорошо, значит ты есть. Она этим шоу доказала, что она в плане шоу номер один из девочек. Но это тяжелейший труд команды, ее личный. Это огромные расходы и это не бизнес», - подчеркнул Пригожин.
По его мнению, жесткий ответ Zivert связан с тем, что она живой человек, а те, кто назвал грандиозное шоу «позором», выглядят идиотами.
«Артисты, творческие люди – они эмоциональные, живые люди, они тоже могут плакать, переживать. А тут вместо того, чтобы порадоваться и восхититься тем что она сделала, какие-то мерзавцы, которые не были на этом концерте, дают оценку тому что она делает. Хочется спросить: а судьи-то кто? Если бы этих хейтеров даже не было, их стоило бы придумать, потому что они дали повод для разговоров. Захейтили – ничего страшного, ведь эти "плохие" приносят больше пользы, чем "хорошие", которые хвалят. Юлечка, ты все делаешь правильно! Просто не смотри назад, не смотри по сторонам, а иди вперед. Вася Баста, Егор Крид, те ребята, которые вкладывают деньги в продакшн, декорации, они стараются удивлять и они большие молодцы. Ну как можно говорить на охренительное плохо? Те дураки (в оригинале другое слово), кто говорят, что это позор, выглядят идиотами», - заключил собеседник НСН.
Пригожин добавил, что знает Zivert и ее продюсера, Богдана Леоновича с самого начала, еще до успеха, и не замечал за ними звездной болезни и «понтов».
Экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил Zivert с Тейлор Свифт, отметив, что ее творчество - больше шоу, чем музыка.
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