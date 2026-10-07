Юлия Зиверт приносит себя в жертву ради музыки и ей должно быть глубоко наплевать на хейтеров, большинство из которых даже не видели ее концерт на «Газпром Арене», заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

3 октября Zivert собрала 60 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В ее шоу стоимостью 174 млн рублей вошли фэшн-показ и трибьют Майклу Джексону – певица исполнила песню «Thriller» и закосплеила знаменитую «лунную походку» короля поп-музыки. После этого в соцсетях на нее набросились хейтеры, обвиняя в попытке скопировать Джексона. В ответ Zivert назвала недовольных «глупыми, недалекими, очень узко мыслящими, озлобленными людьми». Пригожин возмутился теми, кто не умеет радоваться чужому успеху.