Минкульт: Киркорова не лишат звания народного артиста из-за «голой» вечеринки

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Исполнителя раскритиковали из-за участия в неоднозначном мероприятии. Киркоров даже публично извинился за произошедшее, но несмотря на это сцены с певцом и его выступления начали вырезать из новогодних шоу. В частности, СМИ сообщали, что создатели фильма «Иван Васильевич меняет все!» уберут из картины эпизоды с Киркоровым, сыгравшим роль короля.

Однако в министерстве культуры России заявили «Подъёму», что лишить артиста такого звания можно только по решению суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил, что не хочет видеть в стенах учреждения Филиппа Киркорова и Ксению Собчак, напоминает RT.

