Директор МХАТа пообещал не пускать в театр Киркорова и Собчак
Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман не хочет видеть в стенах учреждения Филиппа Киркорова и Ксению Собчак, рассказал он «Московскому комсомольцу».
Он сообщил, что ранее близкий друг решил поздравить своих сотрудников с Новым годом, отправив их на постановку МХАТа «Золушка». В день спектакля Кехмана поставили перед фактом, что перед сотрудниками также выступит и Киркоров.
«И хотя мы с ним дружим 30 лет, я предупредил, что при всем уважении к нему, совершенно невозможно, чтобы у меня в театре находились Киркоров, Собчак и другие персонажи с этой вечеринки. Теперь, пока я директор, их ноги здесь не будет», - высказался гендиректор театра.
Ранее стало известно, что Киркоров лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru