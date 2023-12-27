Директор МХАТа пообещал не пускать в театр Киркорова и Собчак

Он сообщил, что ранее близкий друг решил поздравить своих сотрудников с Новым годом, отправив их на постановку МХАТа «Золушка». В день спектакля Кехмана поставили перед фактом, что перед сотрудниками также выступит и Киркоров.

«И хотя мы с ним дружим 30 лет, я предупредил, что при всем уважении к нему, совершенно невозможно, чтобы у меня в театре находились Киркоров, Собчак и другие персонажи с этой вечеринки. Теперь, пока я директор, их ноги здесь не будет», - высказался гендиректор театра.

Ранее стало известно, что Киркоров лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького, передает «Радиоточка НСН».

