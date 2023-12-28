Юрист заявил, что Киркорова нельзя лишить звания из-за вечеринки

Он привёл в пример Фёдоро Достоевского, который был «редким мерзавцем», однако это не повод лишать его звания писателя.

«Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество... Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошёл не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится... Смешно», - заключил юрист.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал лишить участников «голой вечеринки» званий, рекламы и концертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

