Юрист заявил, что Киркорова нельзя лишить звания из-за вечеринки
Юрист Филипа Киркорова Александр Добровинский заявил, что участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой не может быть основанием для лишения певца звания Народного артиста, сообщает РИА Новости.
Он привёл в пример Фёдоро Достоевского, который был «редким мерзавцем», однако это не повод лишать его звания писателя.
«Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество... Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошёл не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится... Смешно», - заключил юрист.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал лишить участников «голой вечеринки» званий, рекламы и концертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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