Группа «Звери» посвятила новую песню «Жозефине Павловне» Чехова
Группа «Звери» воспела замёрзшую «Жозефину Павловну», о которой часто упоминал в своих дневниках Антон Чехов. Свой новый релиз под названием «Жозефина Павловна» музыканты приурочили к 165-летию со дня рождения писателя.
Знатоки творчества Чехова считают, что литератор зашифровал в имени «Жозефина Павловна» неприличное слово. Оно составляется из первых двух букв каждого слова. Если знать это, то в песне группы «Звери», как и в записях Чехова появляется новый смысл.
Музыкант Роман Билык ранее подал в суд на тверских чиновников после отмены концерта группы «Звери» в «Юбилейном». Певец потребовал взыскать 100 тысяч рублей за судебные расходы. Изначально отмену выступления связали с «неоднозначной» позицией Ромы «Зверя» по СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru