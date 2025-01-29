Группа «Звери» посвятила новую песню «Жозефине Павловне» Чехова

Группа «Звери» воспела замёрзшую «Жозефину Павловну», о которой часто упоминал в своих дневниках Антон Чехов. Свой новый релиз под названием «Жозефина Павловна» музыканты приурочили к 165-летию со дня рождения писателя.

Знатоки творчества Чехова считают, что литератор зашифровал в имени «Жозефина Павловна» неприличное слово. Оно составляется из первых двух букв каждого слова. Если знать это, то в песне группы «Звери», как и в записях Чехова появляется новый смысл.

«Звери» и Чеботина: «Звук» назвал главных артистов 2024 года

Музыкант Роман Билык ранее подал в суд на тверских чиновников после отмены концерта группы «Звери» в «Юбилейном». Певец потребовал взыскать 100 тысяч рублей за судебные расходы. Изначально отмену выступления связали с «неоднозначной» позицией Ромы «Зверя» по СВО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПесняМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры