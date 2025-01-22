В Москве выступит работавший с Канье Уэстом рэпер Desiigner
Американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) выступит в Москве.
Выступление 27-летнего рэпера пройдет в пространстве TAU 21 февраля. Музыкант станет хедлайнером вечеринки AVG.
Мировую известность рэпер получил после своего трека Panda, вышедшем в 2016 году. Тогда американский рэпер Канье Уэст позаимствовал куплет из песни Desiigner и включил в свой нашумевший альбом «The Life of Pablo». Desiigner также успел посотрудничать с такими мировыми звездами, как Travis Scott, Gucci Mane, Pusha T, Meek Mill, Mura Masa, Diplo и другими.
Ранее в Россию должен был приехать американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес), однако его концерты сначала перенесли, а позже в СМИ появились новости о заключении рэпера под стражу. В свою очередь гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев заявлял «Радиоточке НСН», что рэпер точно приедет в Россию и даст концерты в декабре-январе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru