Продюсер OTYKEN: Американские звёзды готовы сотрудничать с артистами из России

Продюсер группы Otyken Андрей Медонос заявил НСН, что голливудские звезды хотят сотрудничать с российским коллективом, поскольку не берут в расчет политику.

Американские музыканты готовы сотрудничать с российскими исполнителями, зная об их патриотических взглядах, потому что большая часть творческих деятелей США находятся вне политики, заявил в эфире НСН продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов).

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Ранее стало известно, что американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) выступит в Москве. Мировую известность рэпер получил после своего трека Panda, вышедшем в 2016 году. Тогда американский рэпер Канье Уэст позаимствовал куплет из песни Desiigner и включил в свой нашумевший альбом «The Life of Pablo». Desiigner также успел посотрудничать с такими мировыми звездами, как Travis Scott, Gucci Mane, Pusha T, Meek Mill, Mura Masa, Diplo и другими. Медонос рассказал о совместном проекте Otyken и голливудской звезды, чье имя пока нельзя раскрывать.

«Мы сейчас готовим совместный проект с голливудской звездой, которая играет музыку почти ко всем американским блокбастерам. Пока не могу рассказать, кто это, но отмечу, что инициатива поработать вместе исходила от нее. Otyken – патриоты России, посмотрите переводы наших песен. Все звезды из Голливуда, которые выходят с нами на связь и заявляют о желании поработать с нами, знают, что мы – патриоты. На наши соцсети подписана половина Голливуда: и Арнольд Шварценеггер, и Дуэйн Джонсон. Многие артисты в Голливуде являются некой оппозицией, которая не разделяет взгляды правительства. Судя по тому, как активно с нами связываются, артистам, писателям, дизайнерам и обычным людям вообще политика неинтересна», - сказал собеседник НСН.

Ранее Медонос рассказывал НСН, что Otyken весной отправится в гастрольный тур по Китаю.

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ФОТО: соцсети
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