Продюсер OTYKEN: Американские звёзды готовы сотрудничать с артистами из России
Продюсер группы Otyken Андрей Медонос заявил НСН, что голливудские звезды хотят сотрудничать с российским коллективом, поскольку не берут в расчет политику.
Американские музыканты готовы сотрудничать с российскими исполнителями, зная об их патриотических взглядах, потому что большая часть творческих деятелей США находятся вне политики, заявил в эфире НСН продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов).
Ранее стало известно, что американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) выступит в Москве. Мировую известность рэпер получил после своего трека Panda, вышедшем в 2016 году. Тогда американский рэпер Канье Уэст позаимствовал куплет из песни Desiigner и включил в свой нашумевший альбом «The Life of Pablo». Desiigner также успел посотрудничать с такими мировыми звездами, как Travis Scott, Gucci Mane, Pusha T, Meek Mill, Mura Masa, Diplo и другими. Медонос рассказал о совместном проекте Otyken и голливудской звезды, чье имя пока нельзя раскрывать.
«Мы сейчас готовим совместный проект с голливудской звездой, которая играет музыку почти ко всем американским блокбастерам. Пока не могу рассказать, кто это, но отмечу, что инициатива поработать вместе исходила от нее. Otyken – патриоты России, посмотрите переводы наших песен. Все звезды из Голливуда, которые выходят с нами на связь и заявляют о желании поработать с нами, знают, что мы – патриоты. На наши соцсети подписана половина Голливуда: и Арнольд Шварценеггер, и Дуэйн Джонсон. Многие артисты в Голливуде являются некой оппозицией, которая не разделяет взгляды правительства. Судя по тому, как активно с нами связываются, артистам, писателям, дизайнерам и обычным людям вообще политика неинтересна», - сказал собеседник НСН.
Ранее Медонос рассказывал НСН, что Otyken весной отправится в гастрольный тур по Китаю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Банковский сектор в России обладает достаточным запасом капитала
- СМИ: В России определились с фигуристами для квалификации на Олимпиаду-2026
- Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область
- Путин: Не связанные с продажей нефти бюджетные поступления выросли на 26%
- Появилось видео наезда иномарки на девочек в Тверской области
- Финляндия не установила причины диверсии в Балтийском море
- СМИ: Пилоты летевшего в Москву самолета Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе
- Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат
- Половину мазута откачали из танкера «Волгонефть-239»
- ФСБ пресекла деятельность продававшей рога сайгака ОПГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru